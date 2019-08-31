Çorlu'da trafik kazası: 3 yaralı

Çorlu'da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

31.08.2019 01:18
Çorlu'da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Hüseyin Artan'ın kullandığı 59 YL 988 plakalı otomobil, Çorlu çevre yolu Hıdırağa mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Artan ile otomobildeki İlhan Yıldız ve Memduh Ersen yaralandı.

Durumu ağır olduğu öğrenilen yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çorlu'da trafik kazası: 3 yaralı
Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et