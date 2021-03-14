Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı

14.03.2021 00:11 | Son Güncelleme: 14.03.2021 00:31

Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde Şey Sinan Mahallesi Güney Caddesi'nde meydana geldi. Gonca Sokak'tan Güney Caddesi'ne sapan Hayrettin B. yönetimindeki 59 KR 380 plakalı otomobil, 27 BIY 100 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonrası motosiklette bulunan Eyüp K. ve Bayram Burak Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı
Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı
Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı
Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı
Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı
Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Ali Şansalan Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 00:34:23. #1.16#
title