Çorlu'da trafik kazası: 2 ağır yaralı

Çorlu'daki trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Özgür Koçuk (41) idaresindeki 34 YL 6672 plakalı otomobil, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde, karşı istikametten gelen Burak A. yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada, Burak A. ve yanındaki Halil İ. ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sonrası otomobil sürücüsü Koçuk, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA