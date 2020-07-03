Çorlu'da terör propagandası yapan şahıslar gözaltına alındı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.
03.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:32
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya paylaşımları ile terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptıkları tespit edilen D.A. ile S.E. adlı şüphelileri düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Evlerinde de arama yapılan şahıslar işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA