Çorlu'da terör propagandası yapan şahıslar gözaltına alındı Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya paylaşımları ile terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptıkları tespit edilen D.A. ile S.E. adlı şüphelileri düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Evlerinde de arama yapılan şahıslar işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA