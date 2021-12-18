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Son dakika haberi... Çorlu'da tefecilere yönelik operasyonda 4 tutuklama

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Son dakika haber: Çorlu'da tefecilere yönelik operasyonda 4 tutuklamaTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - Çorlu'da tefecilere yönelik operasyonda 4 tutuklama

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilçede tefecilik, nitelikli yağma, uyuşturucu imalatı suçlarına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler E.A., İ.E, M.B., N.A. ve S.E., gözaltına alınırken, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 182 gram metamfetamin, 1 kurusıkı tabanca, 84 kurusıkı tabanca mermisi, 1 glock marka ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 10 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği 18 av tüfeği fişeği,1 muşta ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A., İ.E, M.B., N.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... Çorlu'da tefecilere yönelik operasyonda 4 tutuklama

Son dakika haberi... Çorlu'da tefecilere yönelik operasyonda 4 tutuklama

Son dakika haberi... Çorlu'da tefecilere yönelik operasyonda 4 tutuklama

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