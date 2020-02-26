Çorlu'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı
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Çorlu'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin tefecilik yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

26.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:25
Çorlu'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

'ın ilçesinde polisin tefecilik yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinini yaptığı çalışmada, tefecilik, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik yapan şüpheliler belirlendi. Polis, şüphelilerin 5 ayrı ev ve iş yerinde yaptığı aramalarda çok sayıda senet, çek, 1 ruhsatsız tabanca ile  boş senetler ve tahsilat yapılan paraları gösteren defter ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından 3 kişi serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

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