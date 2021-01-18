Çorlu'da süs havuzu buz tuttu
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Çorlu'da süs havuzu buz tuttu

18.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:17

Çorlu ilçesinde bulunan süs havuzu, aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu.

Çorlu ilçesinde bulunan süs havuzu, aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu.

İl genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü Çorlu'da, Belediye Meydanı'nda bulunan süs havuzu dondu.

Havuzdaki buz tabakaları ilgi çekti. Bazı vatandaşlar süs havuzunun önünde fotoğraf çektirdi.

Çorlu'da süs havuzu buz tuttu
Çorlu'da süs havuzu buz tuttu
Çorlu'da süs havuzu buz tuttu
Çorlu'da süs havuzu buz tuttu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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