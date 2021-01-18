Çorlu'da süs havuzu buz tuttu
18.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:17
Çorlu ilçesinde bulunan süs havuzu, aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu.
Çorlu ilçesinde bulunan süs havuzu, aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu.
İl genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü Çorlu'da, Belediye Meydanı'nda bulunan süs havuzu dondu.
Havuzdaki buz tabakaları ilgi çekti. Bazı vatandaşlar süs havuzunun önünde fotoğraf çektirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel