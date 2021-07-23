Çorlu'da şüphelinin attığı çorapta uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.
Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Polisi gören şüpheli A.G. elindeki çorabı atarak kaçtı. Ekipler, çorabın içinde 30 gram bonzai ele geçirdi.
Şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel