Çorlu'da şüphelinin attığı çorapta uyuşturucu ele geçirildi
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Çorlu'da şüphelinin attığı çorapta uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu'da şüphelinin attığı çorapta uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Polisi gören şüpheli A.G. elindeki çorabı atarak kaçtı. Ekipler, çorabın içinde 30 gram bonzai ele geçirdi.

Şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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