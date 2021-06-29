Çorlu'da sokak hayvanlarına yönelik bir sosyal sorumluluk kampanyası başladı
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Çorlu'da sokak hayvanlarına yönelik bir sosyal sorumluluk kampanyası başladı

Çorlu'da sokak hayvanlarına yönelik bir sosyal sorumluluk kampanyası başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri Yağmur Bektaş ve Buket Gökalp, ders kapsamında hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi hazırladı.

Doğa ve Hayvanseverler Derneği işbirliği ile sokak hayvanlarına karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri Yağmur Bektaş ve Buket Gökalp, Çorlu Radyo Gündem sponsorluğunda gerçekleşen 'Bir Avuç Mama' isimli projede, sokak hayvanlarının bir öğününe yetecek kadar mama ambalajladı.

Hazırladıkları mamalara tek tek Çorlu Yetenekli Çocuklar Anaokulu'ndaki çocukların adlarını yazan ÇOMÜ öğrencileri, anaokullu kardeşlerinin kendilerini özel hissetmeleri amacıyla isme özel hazırladıkları mama paketlerini minik öğrencilere dağıttı. Mamalarla birlikte sokak hayvanları ve onların korunmasına yönelik bir de etkinlik yapıldı.

Projenin ilk adımını anaokulu öğrencileriyle gerçekleştiren ÇOMÜ öğrencileri, projenin itinci adımında ise tüm Tekirdağlıların desteğini bekliyor. Projeye destek olmak isteyenleri DOHAS resmi Instagram hesabına davet eden öğrenciler Yağmur Bektaş ve Buket Gökalp, projeye katkı sağlamak isteyenlerin Doğa ve Hayvanseverler Derneği'nden mama paketlerinden satın alabileceklerini belirtti. İnsanların satın aldıkları mama paketlerini sokaktaki hayvanlara dağıtarak hem derneğe destek olacaklarını, böylece sokak hayvanlarının korunacağını hem de hayvanların doyacağını belirten öğrenciler, projeden elde edilen gelir ile sokak hayvanlarının beslenme ve sağlık giderlerinin karşılanabileceğini belirttiler.

'Bir Avuç Mama' isimli proje ders kapsamında gönüllü olarak projeye öğrenciler, projenin devamında sosyal medya üzerinden özel günler için siparişler üzerine satışa başlayacak. Satıştan elde edilen gelirler sokak hayvanları için kullanılmaya devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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