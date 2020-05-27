Çorlu'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından meydanlarda hareketlilik arttı
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Çorlu'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından meydanlarda hareketlilik arttı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Çorlu ilçesinde cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Çorlu'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından meydanlarda hareketlilik arttı
27.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:58

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Çorlu ilçesinde cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Vatandaşlar özellikle Cumhuriyet ve Atatürk meydanlarında yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadan ağaç altlarında oturdu.

Omurtak Caddesi, Arslan Sokak, Bulvar Yolları gibi ana arterlerde de araç yoğunluğu dikkati çekti.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar da bayramın ardından yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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