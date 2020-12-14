Çorlu'da silahlı kavgaya karışan 9 kişi gözaltında

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6'sı çocuk 9 kişi gözaltına alındı. Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 5 tabanca, 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Olay, Rumeli Mahallesi Kurşun Caddesi üzerindeki Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin geldiği gören iki grup, kavgaya bırakıp olay yerinden kaçmaya başladı. Polisin kovaladığı şüphelilerden 6'sı çocuk 9 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 1 pompalı tüfek ile silahlara ait mermiler ele geçirildi. Yaşanan kavgada yaralanan olmadığı belirtildi.

Gözaltına alınan çocuklar, Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilirken aralarındaki birinin kayıp olarak arandığı ve 2 kişi hakkında da değişik suçlardan aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN