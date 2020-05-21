Çorlu'da silahlı kavga 6 yaralı
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Çorlu'da silahlı kavga 6 yaralı

Çorlu'da gece geç saatlerde kalabalık iki grup arasında yaşanan ve silahların da ateşlendiği kavgada toplam 6 kişi yaralandı.

Çorlu'da silahlı kavga 6 yaralı
21.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:49

Çorlu'da gece geç saatlerde kalabalık iki grup arasında yaşanan ve silahların da ateşlendiği kavgada toplam 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Çorlu'da Silahtarağa Mahallesi'nde meydana geldi. Kalabalık bir grubun kavga ettiği ve silahla yaralanan şahısların olduğu bilgisi üzerine olay yerine giden Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde kalabalık bir grubun olduğunu ancak devam eden bir olay olmadığını belirledi.

Polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmalarda S.G., O.G., A.E., M.G., Z.K. ve M.E.K. adlı şahısların silahla vurularak yaralandıklarını ve özel araçlarla hastaneye götürüldüklerini tespit etti.

Olay yerinde inceleme yapan ve çok sayıda kovan ile dolu fişeğe incelenmek üzere el koyan polis ekipleri olayın şüphelileri M.Y. ve B.F.Y. adlı kişileri de olayda kullandıkları silahlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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