Çorlu'da seyircisiz oynanan basketbol maçında gerginlik yaşandı

Türkiye Basketbol 2. Ligi C Grubu'nda mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında seyircisiz oynanan karşılaşmada gerginlik yaşandı.