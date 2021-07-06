Çorlu'da satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince yapılan operasyonda. satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Polisin Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ö.Ç. adlı şahın üzerinde satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri Ö.Ç. adlı şüpheliyi de gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı