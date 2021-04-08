Çorlu'da satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi
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Çorlu'da satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çorlu'da satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince yapılan operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince yapılan operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın önünde beklediği boş haldeki ikametin çatı kısmında ve şahsın üzerinde arama yapan polis ekipleri yaptıkları aramalarda satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde 170 fişek eroin maddesi, bir miktar bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 200 TL para ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri konu ile ilgili olarak İ.K. isimli şahsı uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlaması ile gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Çorlu'da satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu'da satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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