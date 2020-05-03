Çorlu'da sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü

Çorlu'da sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü tarafından gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan bölgelerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde başlayan sağanak yağmur bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine...