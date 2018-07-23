Çorlu'da Sağanak ve Dolu Yağışı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, bir süre dolu şeklinde devam ederken şehir içi trafikte de aksamalar meydana geldi.

Sağanak sebebiyle Omurtak Caddesi'nde araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler ile yayalar zor anlar yaşarken bazı araçlarda da dolu nedeniyle maddi hasar oluştu.

Ceviz büyüklüğünde şiddetli dolu yağışını gören araç sahipleri temin ettikleri halı, kilim, yorgan ve benzeri şeylerle araçlarını korumaya çalıştı.

Öte yandan, Havuzlar Mahallesindeki bir elektrik direğinin de şiddetli rüzgar nedeniyle devrildiği görüldü.