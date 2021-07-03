Çorlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Çorlu ilçesinde sağanak, trafikte aksamaya neden oldu.

Çorlu ilçesinde sağanak, trafikte aksamaya neden oldu.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Omurtak Caddesi, Bülent Ecevit Bulvarı ve Bulvar Yolu gibi ana arterler başta olmak üzere birçok yolda trafikte aksama meydana geldi.

Emlak Konutları bölgesindeki bazı caddelerde yoğun su birikintileri sebebiyle araçlar bir süre yolu kullanamadı.

Bazı sitelerin zemin katlarındaki otoparklarda da yer yer ufak çaplı su baskınları yaşandı. İlçede kısa süreli dolu da yağdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel