Çorlu'da sağanak etkili oluyor

Çorlu'da sağanak etkili oluyor.

Çorlu'da sağanak etkili oluyor.

Zaman zaman şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İşlek güzergahlarda trafikte aksamalar yaşanıyor.

Yollarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli gitmeleri yönünde uyardı. Belediye ekipleri de bazı cadde ve sokaklarda biriken suları tahliye çalışması yürüttü.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte meteorolojik tahmine göre sağanak gece yarısına kadar aralıklarla devam edecek.

Kaynak: AA