Çorlu'da sağanak etkili oldu
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Çorlu'da sağanak etkili oldu

12.01.2021 09:03 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:07
Çorlu'da sağanak etkili oldu

Çorlu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Çorlu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede gece başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu.

Omurtak Caddesi İstanbul kısmı Asri Mezarlık önündeki çukurda oluşan su birikintisi nedeniyle trafikte zaman zaman aksama yaşandı.

Belediyeye ait iş makineleri bölgedeki suyu tahliye etti.

Öte yandan ilçedeki bazı rögar kapakları yağış nedeniyle yerinden çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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