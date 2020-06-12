Çorlu'da sağanak etkili oldu
Çorlu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
12.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:14
Çorlu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Omurtak Caddesi, Bulvar Yolu, Bülent Ecevit Bulvarı ve Çevre yolunun bazı bölümlerinde trafikte aksama yaşandı.
Belediye ekipleri su biriken yerlerde çalışma yaptı.
Bazı vatandaşlar iş merkezleri ile iş yerlerinin tentelerinin altlarında yağıştan korundu.
Kaynak: AA