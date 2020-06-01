Çorlu'da sağanak etkili oldu Çorlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Çorlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Omurtak Caddesi, Bulvar Yolu, Bülent Ecevit Bulvarı ve çevre yolunun bazı bölümlerinde yağış nedeniyle aksamalar yaşandı.

Trafik akışına polis ekipleri müdahale ederken, su biriken bazı bölgelerde ise belediye ekipleri çalışma yaptı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkanların tentelerinin altına girerek korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede sağanağın aralıklarla akşam saatlerine dek süreceği öngörülüyor.

Kaynak: AA