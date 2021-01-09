Çorlu'da sağanak başladı
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Çorlu'da sağanak başladı

09.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:55
Çorlu'da sağanak başladı

Çorlu ilçesinde sağanak etkili oluyor.

Çorlu ilçesinde sağanak etkili oluyor.

İlçe merkezinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Omurtak Caddesi, Bulvar Yolu, Bülent Ecevit Bulvarı ve Çevre yolu gibi ana arterlerin bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Meteoroloji yetkilileri sağanağın aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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