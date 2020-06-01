Çorlu'da sağanak (2)
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Çorlu'da sağanak (2)

ARAÇLAR ÇEKİLDİÇorlu'da etkili olan sağanak akşam saatlerinde şiddetini artırınca cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Çorlu'da sağanak (2)
01.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:47

ARAÇLAR ÇEKİLDİ

Çorlu'da etkili olan sağanak akşam saatlerinde şiddetini artırınca cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Omurtak Caddesi'nin ardından Bülent Ecevit Bulvarı da yoğun su birikintisi nedeniyle geliş ve gidiş trafiğe kapatıldı. Burada mahsur kalan araçlar çekicilerle kurtarıldı. Caddelerde ekipler, su tahliyesinde bulundu.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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