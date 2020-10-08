Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

08.10.2020 17:47 | Son Güncelleme: 08.10.2020 17:50
Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde rutin devriye sırasında şüphe üzerine A.Ç.'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada ruhsatsız tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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