Çorlu'da ruhsatsız iş yeri mühürlendi - Haberler
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Çorlu'da ruhsatsız iş yeri mühürlendi

AA, Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Çorlu'da ruhsatsız iş yeri mühürlendi

Çorlu ilçesinde ruhsatsız iş yeri kapatıldı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde ruhsatsız iş yeri kapatıldı.

Polis ekipleri, Kazımiye Mahallesindeki bir iş yerinde vatandaşlara hacamat işlemi yapıldığı ihbarını aldı.

Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, verilen adrese baskın düzenledi.

Baskında, hacamat yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ruhsatsız olduğu belirtilen iş yerinin sahibi C.T. ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Polis, Çorlu, Güncel, Haberler

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