ÇORLU'DA POLİSTEN VATANDAŞLARA ANONSLU UYARI
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ÇORLU'DA POLİSTEN VATANDAŞLARA ANONSLU UYARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında denetimleri artıran polis ekipleri, vatandaşları sık sık yaptığı anonslarla uyardı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında denetimleri artıran polis ekipleri, vatandaşları sık sık yaptığı anonslarla uyardı.

Vaka sayısı artan iller arasında bulunan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sıklaştırdı. Atatürk Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı, ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturan, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem yayalar hem de araçlar üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada, paket servisi yapan kuryelerin ehliyetleri kontrol edildi. Ekipler, maskesiz ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere işlem yaparken, megafonlardan da sık sık uyarı anonsları yaptı. Anonslarda, 'Sevgili vatandaşlarımız, sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uyalım. İhtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra lütfen evlerimize gidelim. Lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım denildi.

ÇORLU'DA POLİSTEN VATANDAŞLARA ANONSLU UYARI
ÇORLU'DA POLİSTEN VATANDAŞLARA ANONSLU UYARI
ÇORLU'DA POLİSTEN VATANDAŞLARA ANONSLU UYARI
ÇORLU'DA POLİSTEN VATANDAŞLARA ANONSLU UYARI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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