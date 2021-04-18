Son dakika haberleri... Çorlu'da kısıtlama denetimi ve anonslu uyarı
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Son dakika haberleri... Çorlu'da kısıtlama denetimi ve anonslu uyarı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında denetimleri artıran polis, halkı koronavirüs tedbiranonslarla uyardı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında denetimleri artıran polis, halkı koronavirüs tedbiranonslarla uyardı.

Vaka sayısı artan iller arasında bulunan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sıklaştırdı. Atatürk Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı, ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturan, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem yayalar hem de araçlar üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada, paket servisi yapan kuryeler ehliyetleri kontrol edildi. Ekipler, maskesiz ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere işlem yaparken megafonlardan da sık sık uyarı anonsları yaptı. Anonslarda, "Sevgili vatandaşlarımız, sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uyalım. İhtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra lütfen evlerimize gidelim. Lütfen, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım" denildi.


Son dakika haberleri... Çorlu'da kısıtlama denetimi ve anonslu uyarı
Son dakika haberleri... Çorlu'da kısıtlama denetimi ve anonslu uyarı
Son dakika haberleri... Çorlu'da kısıtlama denetimi ve anonslu uyarı
Son dakika haberleri... Çorlu'da kısıtlama denetimi ve anonslu uyarı
Son dakika haberleri... Çorlu'da kısıtlama denetimi ve anonslu uyarı
Son dakika haberleri... Çorlu'da kısıtlama denetimi ve anonslu uyarı
Son dakika haberleri... Çorlu'da kısıtlama denetimi ve anonslu uyarı
Son dakika haberleri... Çorlu'da kısıtlama denetimi ve anonslu uyarı
Son dakika haberleri... Çorlu'da kısıtlama denetimi ve anonslu uyarı
Son dakika haberleri... Çorlu'da kısıtlama denetimi ve anonslu uyarı
Son dakika haberleri... Çorlu'da kısıtlama denetimi ve anonslu uyarı
Son dakika haberleri... Çorlu'da kısıtlama denetimi ve anonslu uyarı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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