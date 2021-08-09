Çorlu'da polisi görünce çoraba sardığı uyuşturucuyu atan zanlı kaçtı
Çorlu ilçesinde takip edildiğini anlayan şüpheli çoraba sardığı uyuşturucuyu atarak kaçtı.
Çorlu ilçesinde takip edildiğini anlayan şüpheli çoraba sardığı uyuşturucuyu atarak kaçtı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda polisi gören şüpheli elindeki çorabı atarak gözden kayboldu. Polis ekipleri çorabın içerisinde 50 gram eroin ele geçirdi.
Kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel