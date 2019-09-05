Çorlu'da polis HDP İlçe Başkanlığında arama yaptı

05.09.2019 19:40

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis, HDP İlçe Başkanlığında arama yaptı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan HDP İlçe Başkanlığına geldi.

Burada yapılan aramada bazı evrak, dijital veriler ve duvarda asılı bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile terör örgütünün yöneticilerinin fotoğraflarına el konuldu.

Ekipler, ilçe başkanlığındaki bilgisayarlarda da inceleme yaptı.

Kaynak: AA