Çorlu'da parkta fenalaşan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı
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Çorlu'da parkta fenalaşan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Çorlu'da parkta fenalaşan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde parkta fenalaşan yaşlı adama sağlık görevlileri müdahale etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde parkta fenalaşan yaşlı adama sağlık görevlileri müdahale etti.

Hıdırağa Mahallesi'ndeki parkta hareketsiz şekilde yerde yatan yaşlı adamı gören vatandaşlar, sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolün ardından üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adamı Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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