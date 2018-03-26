Çorlu'da Okuma-yazma Kursları Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çeşitli okullarda açılan okuma-yazma kursları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma-yazma seferberliği kapsamında tüm yurt genelinde olduğu gibi Çorlu'da da Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorlu Halk Eğitimi Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen okuma yazma kurslarında eğitimler devam ediyor.

Eğitimler sırasında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, Nusratiye Mahallesi'nde yer alan 1 Kasım İlkokulu ile Zafer Mahallesi'nde yer alan Atakent İlkokulu'nda düzenlenen kursları ziyaret ederek kurs öğreticileri ve kursiyerlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - TEKİRDAĞ