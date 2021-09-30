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Çorlu'da okul servisleri denetlendi

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Çorlu'da okul servisleri denetlendi

Çorlu'da okul servis araçları denetlendi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da okul servis araçları denetlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri Zaferler Mahallesi'nde servis denetimi uygulaması yaptı.

Denetimler esnasında sürücülerin sürücü belgeleri, mesleki yeterlilik ve yetki belgeleri ile araca ait belgeler incelendi.

Araçlar da öğrenci taşımacılığına uygunluğu yönünden mevzuat uyarınca denetlendi.

Yaklaşık 30 servis aracının denetlendiği uygulamada sigorta süresi geçmiş ve araç muayenesi eksik 2 servis sürücüsüne ceza uygulandı.

Çorlu'da okul servisleri denetlendi

Çorlu'da okul servisleri denetlendi

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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