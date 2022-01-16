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Çorlu'da okul kantinini soydular

Çorlu'da okul kantinini soydular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde lise bahçesindeki kantine dalan hırsızlar, kahve makinesi, bozuk para ve yiyecek ne varsa çuvallayıp kaçarak kayıplara karıştı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde lise bahçesindeki kantine dalan hırsızlar, kahve makinesi, bozuk para ve yiyecek ne varsa çuvallayıp kaçarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, gece karanlığını fırsat bilen hırsızlar, Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki kantinin kapısını bel küreğiyle zorladıktan sonra aralayarak içeriye girdi. Kamera görüntülerine göre, içeriye giren bir kişi hırsızlık olayını gerçekleştirirken, diğer iki kişi de çevreyi gözledi.

Hırsızlık zanlısı, çaldığı kahve makinesi, 60 lira bozuk para ve soğutucudaki kaşar, sucuk, köfte eline ne geçirdiyse büyük bir torbaya doldurdu. Şahıslar daha sonra olay yerinden kaçtı.

Sabah saatlerinde olayı fark eden kantin işletmecisi Ali Rıza Y. polisi arayıp şikayette bulundu. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde lise bahçesindeki kantine dalan hırsızlar, kahve makinesi, bozuk para ve yiyecek ne varsa çuvallayıp kaçarak kayıplara karıştı.

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