Çorlu'da "Ödüllü Mobil Atık Merkezi" hizmete girecek

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde kağıt, karton, plastik ve metal gibi dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla "Ödüllü Mobil Atık Merkezi" uygulaması hizmete girecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, yaptığı açıklamada, geri dönüştürülebilir atıkların kent ve ülke ekonomisine kazandırılması için hazırlanan "Sıfır Atık" projesi kapsamında oluşturulan "Mobil Atık Merkezi"nin yetkili firma tarafından yürütüleceğini söyledi.

Kağıt, karton, plastik ve metal gibi geri dönüştürülebilir malzemelerin yeniden ekonomiye kazandırılmasının oldukça önemli olduğunu belirten Çetin, bu kapsamda hazırladıkları "Ödüllü Mobil Atık Merkezi" uygulama noktalarının pazartesi ve salı günleri Havuzlar Mahalle Muhtarlığı, çarşamba ve cumartesi günleri Nusratiye Mahalle Muhtarlığı, perşembe ve cuma günleri ise Cemaliye Mahalle Muhtarlığı yanında 09.00-16.00 saatlerinde hizmet vereceğini kaydetti.

Çetin, bölge için bu projenin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık projemiz kapsamında üç mahallemizde konuşlandırdığımız alanlardaki Ödüllü Mobil Atık Merkezi'ne getirilen atıklar ödüle dönüşecek. Projemiz ile hem vatandaşlarımız hem kentimiz hem de ülkemiz kazanacak. Ayrıca Sıfır Atık projemiz kapsamında 25 noktada atık toplama alanları oluşturuyoruz. Daha temiz bir kent için projemizi daha da geliştirmeyi planlıyor ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."