Haberler

Çorlu'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Salih Omurtak Caddesi Eski Reyap hastanesi yakınlarında meydana geldi. Semih Coşkun'un sürücülüğünü yaptığı 59 ALD 460 plakalı motosiklet, caddede karşıya geçmek isteyen Ali Akdemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yaya yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya Ali Akdemir, ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Semih Coşkun ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının da tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hamas Trump'a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz

Dünyanın beklediği haber geldi! Hamas Trump'a yanıtını iletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv devi 19 binden fazla aracını yangın riski nedeniyle geri çağırdı

Otomotiv devi binlerce aracını apar topar geri çağırdı
Taksim'de kan donduran cinayet: Para vermeyince bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran anlar kamerada! İsteğini yerine getirmeyen adamı katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.