Çorlu'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Salih Omurtak Caddesi Eski Reyap hastanesi yakınlarında meydana geldi. Semih Coşkun'un sürücülüğünü yaptığı 59 ALD 460 plakalı motosiklet, caddede karşıya geçmek isteyen Ali Akdemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yaya yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya Ali Akdemir, ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Semih Coşkun ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının da tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),