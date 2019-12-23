Çorlu'da metruk evde yangın
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Çorlu'da metruk evde yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

23.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:10
Çorlu'da metruk evde yangın

'ın ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Cemaliye Mahallesi Egem Sokağı'ndaki tek katlı metruk bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kaynak: AA
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