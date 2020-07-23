Çorlu'da metruk binalar yıkılıyor
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Çorlu'da metruk binalar yıkılıyor

Çorlu Belediyesi, tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına hız kesmeden devam ediyor.

Çorlu'da metruk binalar yıkılıyor
23.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:48

Çorlu Belediyesi, tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına hız kesmeden devam ediyor.

İlçede metruk halde bulunan ve halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş metruk yapılar, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesi kapsamında yasal mevzuatlar yerine getirilerek Çorlu Belediyesi ekipleri tarafından yıkılıyor.

2020 yılı içerisinde 13 adet metruk yapının tespit edildiğini ve bu yapılardan 5 adedinin yıkım işleminin tamamlandığını, 8 adet metruk yapının ise yıkım veya tamirat sürecinin devam ettiğini belirten Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, "Geçtiğimiz yıllarda başlattığımız metruk yapıların yıkım çalışmasına hız kesmeden devam ediyoruz. Sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanılmayan ve yıkılmaya yüz tutmuş bu yapılar, zamanla madde bağımlıları tarafından mesken tutuluyor ve bu durum çevre sakinleri ve özellikle de çocuklar ve gençler için ciddi endişeler yaratıyor. Bu endişeleri ortadan kaldırmak, mahalle halkının can ve mal güvenliğini korumak ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına mahalle muhtarlarımız ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce ortaklaşa yürüttüğümüz metruk yapıların yıkımına yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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