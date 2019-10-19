Çorlu'da mekansal adres kayıt çalışmaları sürüyor

19.10.2019 15:01

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ASELSAN tarafından Çorlu'da 2017 yılında çalışmalarına başlanan ve belirli bir süre ara verilen Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) saha çalışmalarına yeniden başlandı.



İlk olarak Seymen Mahallesi'nde başlanan tespitlere tüm ilçe kapsamında devam edileceği kaydedildi. Çalışmaları değerlendiren Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, vatandaşların bilgilenmesi ve çekincelerini gidermeye yönelik açıklamalarda bulundu. Proje ile Türkiye için oluşturulan ulusal adres bilgilerinin depolandığı sistemin yönetilmesi ve güncellenmesinin daha kolay hale geleceğini ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Mekansal Adres Kayıt Sistemine tam olarak geçiş ile ülkemiz genelindeki tüm adreslerin mekanla yani konum veya parsel bilgisiyle eşleştirileceği, kullanıcıların anlık olarak takip edileceği ve yapılan işlemlerin denetlenebileceğini dile getirdi.



Acil durumlarda müdahale süresini azaltıyor



Çalışmalar sayesinde Mekansal Adres Kayıt Sisteminden faydalanan kurum ve kuruluşlara verilen hizmetin daha etkin hale geleceğini belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Ülke çapında tüm adres kayıtlarının ve nüfus bilgilerinin anlık olarak harita üzerinden görülebilmesini sağlayan proje ile 112 Acil, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat servislerinin daha etkin olarak çağrılara cevap verebileceği, bunların dışında adres ve konuma yönelik hizmet veren tüm kamu kurumları ile belediyelerde kurumlar arası entegrasyon, bürokratik sürecin azaltılması ve işlemlerde doğruluk ve hızın artmasına yardımcı olacak. E-devlet projesi kapsamında yürütülen Adres Kayıt Sistemi mekansal hale getirilerek yapılan tüm işlemler, başvurular, çağrılar artık harita üzerinden görüntülenebilecek ve bu sayede müdahale süresi kısalacak" dedi.



Çalışmalar mevzuata uygun olarak devam ediyor



Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Turgut Bolat ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, MAKS çalışmaları sonrasında adres ve numaralamaya dayalı mevzuat doğrultusunda bulvar, cadde ve sokakların isimlerinde ve yönlerinde değişmeler olacağını, bunlara bağlı olarak binaların dış kapı numaralarında değişiklik yaşanabileceği, mümkün mertebe en az seviyede olması için çalışıldığını ancak mevzuat gereği zaruri değişiklikler olabileceğini, konuyla ilgili muhtarlara ve vatandaşlarımıza bilgilendirme yapılacağını ifade etti.



"Şüpheli durumlarda kolluk kuvvetlerine veya belediyemize ulaşın"



Mevcut verilerin kontrollerini yapacak saha çalışmalarındaki personellerin mevcut evde ikamet eden en yaşlı kişi üzerinden tespit yaparak eşleştirme çalışmasını sonlandıracağını belirten Başkan Bolat, çalışanların isimleri toplum ve veri güvenliği için gizli tutulmakla mükellef olduğuna ve ilgili kurumlarda tüm çalışan bilgilerinin mevcut olduğuna da özellikle dikkat çekerek vatandaşların olası ihmaller ve şüpheli durumlar ile ilgili kolluk kuvvetlerini veya Çorlu Belediyesi'nin 444 99 59 numaralı iletişim merkezi hattını aramasını önemle rica ettiğini sözlerine ekledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA