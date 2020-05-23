Çorlu'da marketlerde yoğunluk yaşandı Görüntü Dökümü: Boş cadde ve sokaklar Meydanlardaki sakinlik Marketlerden alışveriş yapan vatandaşlar Alışveriş yapan bir vatandaş ile röportaj Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde bazı vatandaşlar marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Görüntü Dökümü: Boş cadde ve sokaklar Meydanlardaki sakinlik Marketlerden alışveriş yapan vatandaşlar Alışveriş yapan bir vatandaş ile röportaj Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde bazı vatandaşlar marketlerde yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı arifesi olan yasağın ilk gününde gıda satışının yapıldığı marketlerin bulunduğu yerlerde zaman zaman yoğunluk yaşandı, kasalarda kuyruklar oluştu. Alışverişe çıkan vatandaşlar, marketlerde hareketliliğe ve sosyal mesafenin ihlal edilmesine neden oldu. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler bugün saat 17.00'ye kadar faaliyet gösterebilecek. Bayram günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak. Kaynak: AA