ÇORLU'DA KURBANLARINI KESTİRMEK İÇİN MEZBAHAYA GÖTÜRDÜLER

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında kurban kesim alanlarının kapatılması üzerine, vatandaşlar kurbanları kesmek için belediyeye ait mezbahaya götürdü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında kurban kesim alanlarının kapatılması üzerine, vatandaşlar kurbanları kesmek için belediyeye ait mezbahaya götürdü.

Çorlu'da her yıl en yoğun kesim alanı olarak kullanılan Perşembe Pazarı'nda, İlçe Komisyonu tarafından bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında kurban kesimine izin verilmedi. Pazarın girişine, "Covid-19 nedeniyle bu yıl Perşembe Pazarı'nda kurban kesimi yapılmayacaktır" yazılı afiş asıldı. Her yıl kurbanların bu pazarda kestiren vatandaşlar ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezbahaya götürdü. Burada görevlilerin sosyal mesafe uyarısı ile bekleyen vatandaşlar, kurbanlıklarını aldıkları sırayla görevlileri teslim edip, kestirdi. Bir vatandaş ise kurbanlık koyununu bir süre sevdikten sonra kesim için gönderdi. Bu arada Çorlu'da bazı vatandaşların ise kurbanlarını bahçelerinde kestikleri görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı