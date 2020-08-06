Çorlu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince Çorlu'da da bazı iş yerlerinde denetleme yapıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince Çorlu'da da bazı iş yerlerinde denetleme yapıldı.

Omurtak Caddesi'ndeki iş yerlerine giden Çorlu Kaymakam Vekili Sıtkı Zehin, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı izzet Volkan, iş yeri sahipleri ile yöneticilerine süreç ile ilgili bilgi vererek uyarılarda bulundu.

Sosyal mesafe, maske kullanımı, dezenfektan ve temizlik malzemesi kullanımı hakkında iş yeri sahipleri uyarıldı.

Çorlu Kaymakam Vekili Zehin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe esnafının büyük çoğunluğunun tedbirlere uyduğunun görüldüğünü söyledi.

Kaynak: AA