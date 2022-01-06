Çorlu'da korku dolu dakikalar: LPG'li araç alev alev yandı

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeki LPG'li otomobilin motorundan alevler yükseldi. Korku dolu anların yaşandığı olayda yangın söndürme tüpünü kapan bir genç, apar topar yangını söndürdü.

Olay, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Santral mevkiinden Şeyh Sinan Mahallesi istikametine seyreden Anıl Nayan yönetimindeki LPG'li otomobilin motor kısmı alev aldı. Aracını yol kenarına park eden sürücü, hızla araçtan indi. Çevredeki vatandaşların yangını fark etmesi üzerine olay yerine gelen bir genç, yangın tüpüyle alevlere tek başına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de, yangın söndürme çalışması yaptı.

Olayda yaralanan olmazken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

(Hüseyin Tayyar-İHA)