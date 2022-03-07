Çorlu'da kaza sonrası bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı - Haberler

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Çorlu'da kaza sonrası bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Çorlu'da kaza sonrası bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde küçük çaplı maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında bıçak ve sopalı kavga çıktı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - - Çorlu'da kaza sonrası bıçaklı sopalı Kavga : 5 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde küçük çaplı maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında bıçak ve sopalı kavga çıktı. Olayda 5 kişi yaralandı.

Olay, Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 4. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil sokak üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Küçük çaplı maddi hasarlı kaza sonrası iki tarafın sözlü tartışması kavgaya dönüştü.

Bıçak ve sopalı kavga sonucu H.A., O.A., M.A., A.G., ve Ö.A yaralandı. Polis ekiplerinin kavgaya müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorlu'da kaza sonrası bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı

Çorlu'da kaza sonrası bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı

Çorlu'da kaza sonrası bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

Tekirdağ, Çorlu, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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