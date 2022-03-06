Çorlu'da kaza sonrası bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı - Haberler

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Çorlu'da kaza sonrası bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çorlu'da kaza sonrası bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 4. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil sokak üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Küçük çaplı maddi hasarlı kaza sonrası iki tarafın sözlü tartışması kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada H.A., O.A., M.A., A.G. ve Ö.A. yaralandı. Polis ekiplerinin kavgaya müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Çorlu'da kaza sonrası bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı

Çorlu'da kaza sonrası bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Haberler

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