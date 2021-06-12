ÇORLU'DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI,SATIRLI KAVGA: 1 ÖLÜ
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ÇORLU'DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI,SATIRLI KAVGA: 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sokak ortasında çıkan tabanca satır kullanılan kavgada Serkan Söker(19), hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sokak ortasında çıkan tabanca satır kullanılan kavgada Serkan Söker(19), hayatını kaybetti. Olay yerinde boş kovan, satır ve kadın bandanası bulan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece yarısı Omurtak Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Söker, evine giderken, henüz kimliği belirsiz kişiler ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Söker, tabanca ile vurularak yaralandı. Kavgaya karışan diğer kişiler ise olay yerinden kaçtı, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Söker, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri boş kovanlar, satır ve bir kadın bandanası buldu. Bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleme alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÇORLU'DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI,SATIRLI KAVGA: 1 ÖLÜ
ÇORLU'DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI,SATIRLI KAVGA: 1 ÖLÜ
ÇORLU'DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI,SATIRLI KAVGA: 1 ÖLÜ
ÇORLU'DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI,SATIRLI KAVGA: 1 ÖLÜ
ÇORLU'DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI,SATIRLI KAVGA: 1 ÖLÜ
ÇORLU'DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI,SATIRLI KAVGA: 1 ÖLÜ
ÇORLU'DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI,SATIRLI KAVGA: 1 ÖLÜ
ÇORLU'DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI,SATIRLI KAVGA: 1 ÖLÜ
ÇORLU'DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI,SATIRLI KAVGA: 1 ÖLÜ
ÇORLU'DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI,SATIRLI KAVGA: 1 ÖLÜ
ÇORLU'DA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI,SATIRLI KAVGA: 1 ÖLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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