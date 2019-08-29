Çorlu'da kaçakçılık operasyonu

29.08.2019 09:34

Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu'da gümrük kaçağı sigara, tütün ve makaron satışına yönelik 9 adreste arama yaptı.

Aramada 4 bin 444 içi doldurulmuş makaron, 19 kilogram kıyılmış tütün ve çok sayıda boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA