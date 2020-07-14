Çorlu'da kaçak tütün ve makaron ele geçirildi
Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.
14.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:37
Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda çok miktarda makaron ve tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA