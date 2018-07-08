Çorlu'da Kaçak Sigara ve İçki Ele Geçirildi
Çorlu'da polis ekiplerince yapılan operasyonlarda kaçak sigara ve alkollü içki ele geçirildi.
Çorlu'da polis ekiplerince yapılan operasyonlarda kaçak sigara ve alkollü içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Hatip Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarını alan polis, inceleme başlattı.
Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramalarda 140 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili iş yeri sahibi M.S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis, Havuzlar Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobilde yaptığı aramada, 22 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Olayla ilgili V.Ş. gözaltına alındı.