Çorlu'da iş merkezinin kapısı çalındı
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Çorlu'da iş merkezinin kapısı çalındı

03.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:02
Çorlu'da iş merkezinin kapısı çalındı

Çorlu'da bir iş merkezinin alüminyum kapısı çalındı.

Çorlu'da bir iş merkezinin alüminyum kapısı çalındı.

Reşadiye Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin yöneticisi R.A., sabah iş merkezine geldiğinde giriş kapısının yerinde olmadığını gördü.

R.A. polisi arayarak haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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